Düzce\'deki Silah Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Düzce'de geçtiğimiz günlerde silah kazası yaşayan 17 yaşında ki Egemen Çengel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay 2 gün önce Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ev içerisinde bulunan tabanca ile oynayan 17 yaşında ki Emirhan Çengel, silahın ateş alması ile başından yaralandı. Durumu fark eden ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler kanlar içerisinde kalan Çengel'i araştırma hastanesine kaldırdı. 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan Emirhan Çengel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamayarak vefat etti. - DÜZCE