Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Kredi Desteği

Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Kredi Desteği
22.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce esnafına hızlıca 100 milyon lira kredi desteği sağlamayı müjdeledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Düzce esnafı için de Halk Bankamızla, TESKOMB'la görüştük. İnşallah Düzce esnafı için de 100 milyon lira finans, kredi desteğini çok hızlı buraya ulaştıracağız." dedi.

Programı kapsamında kente gelen Bakan Bolat, Düzce Valiliğini ziyaret etti.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, kent protokolü ve valilik personeli tarafından karşılanan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bolat, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "Teşkilat Toplantıları" çerçevesinde genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri olarak illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Başta valilikler olmak üzere belediye başkanlıkları, parti teşkilatı, ticaret ve sanayi odaları ile esnafla buluştuklarını belirten Bolat, onları dinlediklerini, yaptıkları çalışmaları paylaştıklarını kaydetti.

Bolat, Düzce'de de toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek görüşlerini alacaklarını dile getirdi.

Düzce Valisi olarak atanan Mehmet Makas'a hayırlı olsun dileklerini ileten ve başarılı çalışmalarını Düzce'de de sergileyeceğine inandığını ifade eden Bolat, "Düzce'miz çok şanslı. Çok kıymetli Belediye Başkanı var. 5 yıl süreyle ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etmiş Faruk Özlü Beyefendi, ikinci döneminde yaklaşık 7 yıldır Düzce'mize, Düzce halkına çok güzel hizmetler yapıyor." dedi.

Bolat, 1999 Marmara Depremi'nden sonra Düzce'nin yeniden kurulduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra kurmaylarıyla Marmara Depremi'nden zarar gören bütün vilayetlerimiz planlı, organize, modern şekilde yeniden kuruldu. Bu Düzce'ye de nasip oldu. Düzce hem tarımı, sanayisi, hizmetler sektörü hem de eğitim, üniversite, bilim merkezi olması ve taşımacılık projesi merkeziyle parlayan yıldız konumunda." diye konuştu.

Halkın hizmetinde olmaya devam ettiklerini vurgulayan Bolat, "Programın başında şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnafımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnafımızın gerek yatırım gerek işletme ihtiyaçları için finans desteği sağlıyoruz. Bunda da yüzde 50 sübvansiyonlu bu finans maliyeti hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı için de Halk Bankamızla, TESKOMB'la (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) görüştük. İnşallah Düzce esnafı için de 100 milyon lira finans, kredi desteğini çok hızlı buraya ulaştıracağız. Esnafımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer tarafından karşılandı, partililerle görüştü.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Yerel Haberler, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:37:05. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.