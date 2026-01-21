Düzce Gençlik Merkezi\'nde Öğrencilere Tanıtım

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Beyciler Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Düzce Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen atölye çalışmaları, kulüp faaliyetleri ve gönüllülük projeleri hakkında bilgilendirildi. Merkezin sunduğu imkanlar ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalar öğrencilere tanıtılırken, katılımcıların soruları da yanıtlandı. Programın devamında, Manevi Rehber eşliğinde düzenlenen sohbet etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelinerek değerler eğitimi ve kişisel gelişim konularında paylaşımlarda bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi. - DÜZCE