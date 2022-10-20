Bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

20.10.2022 16:43

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan palamudun tanesi 25-30 liradan satışa sunuluyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan palamudun tanesi 25-30 liradan satışa sunuluyor.

Gece saatlerinde denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, Akçakoca limanına kasalarca palamutla döndü.

Burada tırlara yüklenen balıklar, Anadolu'nun farklı şehirlerine gönderildi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bol palamut avcılığının devam ettiğini söyledi.

Küçük, büyük teknelerin palamut dolu kasalarla limana geldiğini anlatan Karakaş, "Dün geceden beri çok ciddi anlamda palamut çıktı. Görüldüğü gibi kamyonlar yetmez hale geldi. Tırlara yüklüyorlar." dedi.

Palamut bolluğunun fiyatları olumlu etkilediğini ifade eden Karakaş, "Çok ciddi avcılık var. Bir müddet daha devam edecek. Balık fiyatları dip yapmış durumda; 25 ila 30 lira arasında değişiyor. Umduğumuzdan fazlasını bulduk." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü Karadeniz'de palamut 25 liraya düştü Batı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı Batı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

Mustafa Karakaş, Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement