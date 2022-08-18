İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 4 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid, bir ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı zamanda, şüpheliden uyuşturucu madde aldığı belirlenen bir şahıs hakkında da işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.