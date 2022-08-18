Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

18.08.2022 13:13
Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 4 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid, bir ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı zamanda, şüpheliden uyuşturucu madde aldığı belirlenen bir şahıs hakkında da işlem yapıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Tanker ile çarpışan TIR yandı, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı: 2 yaralı (1) Tanker ile çarpışan TIR yandı, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı: 2 yaralı (1) Yok böyle düzenek...Kovanlara 'Balkız' önlemi Yok böyle düzenek...Kovanlara 'Balkız' önlemi Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı Cami hırsızı başka bir camiye girerken yakalandı
Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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