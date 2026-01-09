Düzce İl Genel Meclisi Ocak Toplantısını Tamamladı - Son Dakika
Düzce İl Genel Meclisi Ocak Toplantısını Tamamladı

Düzce İl Genel Meclisi Ocak Toplantısını Tamamladı
09.01.2026 15:04
Düzce İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısını tamamladı, gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Kanunu'nun 12'nci maddesi gereğince, İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının son birleşimi, Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile başlayarak, bir önceki birleşime ait karar özetlerini kapsayan tutanak okundu. Ocak ayı 5'inci birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü. İhtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülerek karara bağlanması maddesi kapsamında, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ortak komisyon raporu, komisyon Başkanı Hasan Aktürk, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyon raporu komisyon başkanı Oğuzhan Küçük, tarafından meclis üyelerine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanlığına verilen önergelerin görüşülmesi maddesinde ise meclise sunulan önergeler, oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Fazlı Koç, Ocak ayı toplantılarını kapattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
