Akçakoca'da deniz sezonu sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Akçakoca'da deniz sezonu sona erdi

28.09.2022 14:24
Akçakoca'da deniz sezonu sona erdi

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da deniz sezonu kapandı.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da deniz sezonu kapandı.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Özcan, AA muhabirine, ilçede hareketli bir yaz sezonu yaşandığını söyledi.

İşletmelerin yüzünün güldüğünü anlatan Özcan, "Artık deniz sezonunu tamamen kapatmış bulunmaktayız. Otellerimiz sezon boyunca ortalama yüzde 80 doluluk oranında geçirdi. İlçemizin metropol şehirlere yakın olması, tercih edilmemizde etken oluyor. Sonbaharda da doğa turizmiyle ön plana çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Deniz sezonun kapanmasının turizm sezonunun bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Özcan, "Kasım ayında 'pastırma yazı' dediğimiz bir süreç oluyor ve sonbahar renkleriyle ilçe ayrı güzelliğe bürünüyor. Şu an palamut sezonu ve il dışından balık yemek için ilçeye özellikle hafta sonları yoğun turist geliyor. Doğayı, denizi ve kültürel zenginliklerimizi görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiğince rehberlik etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Mardin gündem haberi... Derik'teki kazada ölenler için mevlit programı (2) Mardin gündem haberi... Derik'teki kazada ölenler için mevlit programı (2) Muhittin Böcek'ten Korkuteli'ne Yaş Meyve Sebze Kurutma Tesisi Müjdesi Muhittin Böcek'ten Korkuteli'ne Yaş Meyve Sebze Kurutma Tesisi Müjdesi Borçka'da istişare toplantısı gerçekleştirildi Borçka'da istişare toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da deniz sezonu sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:30 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek parası duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
18:26 ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 20:08:18. #1.11#
SON DAKİKA: Akçakoca'da deniz sezonu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement