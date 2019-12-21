Düzce'nin Vergi rekortmenleri açıklandı - Son Dakika
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Düzce'nin Vergi rekortmenleri açıklandı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kurumlar arasında Esmak Makine gelir vergisinde Muhittin Şerifoğlu birinci oldu.

Düzce'nin Vergi rekortmenleri açıklandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kurumlar arasında Esmak Makine gelir vergisinde Muhittin Şerifoğlu birinci oldu.


Düzce'de 2018 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak 2019 yılında beyanda bulanan Kurumlar Vergisi mükellefleri ile Gelir Vergisi mükelleflerinden ilk 20 sırası açıklandı.


Kurumlar arasında 1. Esmak Makine olurken, 5. Nema Wınkelmann Isıtma ve Su Teknolojileri, 6. Akyelkoç İnşaat, 7. Onur Plastik, 8. Kapsan Kaplama, 9. Turna Ahşap, 10. Haşep Kaplama, 11. Plasten Otomotiv Ürünleri, 12. Groppallı Alüminyum, 13.Hasel Teknik Ahşap, 14. Groppallı Isı Sistemleri, 16. Karlas Lastik, 17. Hızel Otomotiv, 19. Saf Holland Otomotiv ve 20. Şerifoğlu Ağaç oldu.


Gelir vergisinde; 1. Muhittin Şerifoğlu, 2. Mehmet Şerifoğlu, 6. Hamit Şerifoğlu, 8. Mustafa Öztürk, 11. Haydar Durmazoğlu, 12. Hatice Dinçer, 13. Yılmaz Durmazoğlu, 14. Emin Şen, 15. Hidayet Türkseven, 16. Kamil Volkan Mutlu, 18. Reyhan Coşkun ve 20. Mehmet Şen Hakoğlu oldu. İsminin açıklanması istemeyenler listede yer almadı. - DÜZCE

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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