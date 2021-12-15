Üye Girişi
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

15.12.2021 13:52

Düzce kent merkezinde gece yaşanan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Düzce kent merkezinde gece yaşanan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayan misafirler de karın oluşturduğu güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar, 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkilileri, kentte sağanağın iki gün daha etkili olacağını, alçak kesimlerde ise kar yağışının beklenmediğini bildirdi.

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
15:14 Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı
15:07 PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu
15:04 Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın
15:03 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı
14:55 Yer Samsun! İlkokulda taciz skandalı, öğretmen gözaltında
14:50 Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti
14:48 Esenyurt'ta neler oluyor? Asansörde tecavüz girişiminin ardından, bir vaka daha
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler         
15:23
Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak         
15:21
Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi         
15:16
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın         
15:05
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor 15 yıl hapis cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
11:05
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement