DÜZCE SELDE ÖLEN ANNELERİ İÇİN DUA ETTİLER
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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren Fatma Töngel (42) için annesinin Akçakoca'daki evinde helallik alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren Fatma Töngel (42) için annesinin Akçakoca'daki evinde helallik alındı. Fatma Töngel'in sel felaketi sırasında anneannesinde olan kızı İrem (10) ve oğlu Mertcan Töngel (7), annesinin tabutu başında dua etti. Düzce
'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından dün cansız bedeni bulunan Fatma Töngel'in cenazesi sabah saatlerinde Düzce'ye bağlı Döngelli Köyü'ndeki annesi Ayşe Öztürk
'ün evine getirildi. Fatma Töngel'in yakınları evin önünde gözyaşı döktü. Anne
Ayşe Öztürk'ü yakınları teskin etti.
2 ÇOCUĞU ANNEANNESİNDEYMİŞ
Fatma Töngel'in sel felaketi yaşandığı gün eşi Cengiz Töngel(53) ve küçük oğlu Kaan Töngel (3) ile birlikte olduğu, diğer çocukları Mertcan ve İrem'in annesi Ayşe Öztürk'ün evine bıraktığı öğrenildi. Sel felaketini yaşamayan Mertcan ve İrem Töngel, annelerinin tabutu başında dua etti. Fatma Töngel'in cenazesi duaların okunması ve helallik alınmasının ardından amcasının evinin bulunduğu Küpler Köyü'ne götürüldü. Töngel'in cenazesinin öğle namazının ardından köy camiinde kılınacağı belirtildi.
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