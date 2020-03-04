Düzceli annelere özel etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzceli annelere özel etkinlik - Son Dakika

Düzceli annelere özel etkinlik

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anne ve kızlarına özel bir etkinlik düzenleyecek.

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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anne ve kızlarına özel bir etkinlik düzenleyecek.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı BELMEK bünyesinde 8 Mart için özel bir etkinlik hazırladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılan özel günde anneler ve kızlarını bir araya getirecek etkinlik 6 Mart Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü Görsel Sanatlar Atölyesinde düzenlenecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyen anne ve kızlarının birlikte mozaik atölye çalışmaları yaparak güzel vakit geçirmesi planlanıyor. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:29 Kaynak: İHA
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