Son Dakika Haberleri: Düzcespor: 0-2
Son Dakika Spor Düzcespor: 0-2

Düzcespor: 0-2

6 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Enver Aydın (xx), Murat Şimşek (xx), Onur Gülter (xx)MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), Mert (x) (Dk. 58 Cevdet x), İlkay (x), Kemal (x) (Dk.73 Bilal x), Fatih (xx), Mehmet Can (x), Gökhan (xx), Barış (xx), Ömer (x), Enes (x) (Dk.

Düzcespor: 0-2, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Murat Şimşek (xx), Onur Gülter (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), Mert (x) (Dk. 58 Cevdet x), İlkay (x), Kemal (x) (Dk.73 Bilal x), Fatih (xx), Mehmet Can (x), Gökhan (xx), Barış (xx), Ömer (x), Enes (x) (Dk.87 Caner)

DÜZCESPOR: Orhan (xx) - Doğancan (xx), Ebu Sıddık (xx), Abdulsamet (xx) (Dk. 85 Mert), Fırat (xx), Enver (xxx), Burak (xx), Güney (xx) (Dk. 61 Necati xx) Aybars (xxx), Ahmet (xxx), Melik (xxx) (Dk.67 Muhammed xx)

GOLLER: Dk.46 Aybars, Dk.83 Ahmet (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Kemal, Bilal (Manisaspor), Abdulsamet (Düzcespor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, 12. haftada evinde Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu. Art arda 3. yenilgisini alan ev sahibi ekip eksi 3 puanda kaldı. Konuk takım 16 puana ulaştı. Düzce ekininin gollerini 46. dakikada Aybars, 83. dakikada Ahmet kaydetti.

15. dakikada Manisaspor'dan Barış iki rakibini geçerek ceza sahası dışından kaleyi düşündü, top az farkla auta gitti.

22. dakikada ev sahibi ekibin soldan kazandığı serbest vuruşta Mehmet Can topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

44. dakikada Manisalı Barış'ın pasında topla buluşan Gökhan ceza sahası içerisinden ayak içiyle topu kalenin sol köşesine yolladı, Düzcespor kalecisi Orhan topu çift yumrukla savurdu.

46. dakikada Düzcespor golü buldu. İki rakibini geçen Enver sağdan içeri kesti, Aybars kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.

50. dakikada Manisaspor'dan Gökhan'ın soldan kullandığı serbest vuruşa Berk kafayı çaktı, top kalecinin kucağına gitti.

83. dakikada Düzcespor'dan Ahmet, sağ çaprazdan frikikten kaleciyi avladı: 0-2.


Enver Aydın, Mert Fırat, Mehmet Can, Manisaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti!
Zirve yarışı alev aldı! İşte puan durumu Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor! Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzcespor: 0-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]