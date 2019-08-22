(DÜZELTME) Başsavcılık sosyal medyadaki görüntüyle ilgili resen soruşturma başlattı
1 saat önce
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sosyal medyada görüntüleri yayınlanan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sosyal medyada görüntüleri yayınlanan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması üzerine devam eden protestolar sırasında dün bir kişinin polisler tarafından darp edilmesi görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - VAN
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