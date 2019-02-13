Düzeltme) Fetö Firarisi Havalimanında Yakalandı
5 saat önce
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı'nda yakalandı.
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı
'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman
Havalimanı'nda yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı'nda yakalandı. Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Üner'in İstanbul
'a sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: İHA
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