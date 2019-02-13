Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Fetö Firarisi Havalimanında Yakalandı

Düzeltme) Fetö Firarisi Havalimanında Yakalandı

5 saat önce

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı'nda yakalandı.

Düzeltme) Fetö Firarisi Havalimanında Yakalandı, System.String[]
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı'nda yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı'nda yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Üner'in İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: İHA

Dalaman, Yalçın Ayaslı, 3. Sayfa
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