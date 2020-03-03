(Düzeltme) İngiliz gazeteciye mülteciden 'tokat' gibi cevap - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Düzeltme) İngiliz gazeteciye mülteciden 'tokat' gibi cevap - Son Dakika

(Düzeltme) İngiliz gazeteciye mülteciden 'tokat' gibi cevap

6 saat önce

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen İngiliz gazeteci Skytv muhabirine, 'tokat' gibi cevap mülteci gençten geldi.

(Düzeltme) İngiliz gazeteciye mülteciden 'tokat' gibi cevap, System.String[]

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen İngiliz gazeteci Skytv muhabirine, 'tokat' gibi cevap mülteci gençten geldi.


İngiliz gazeteci Skytv muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç'un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam İngiliz gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sorunca, Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi. - EDİRNE

Şeref Malkoç, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:49 Kaynak: İHA
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