Düzeltme - "(Uyum Buluşmaları 8) Sakarya'da Gerçekleştirildi" Başlıklı Haberimizin Spot ve...

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Sakarya İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 8'incisi Sakarya'da gerçekleştirildi. Orhangazi Kültür Merkezi'nde yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları-8" programında konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir , bir zamanlar gönül coğrafyalarında var olan yerlerin yine Anadolu topraklarını sığınacak yer olarak gördüğünü söyledi."Ne mutlu ki bizler de o toprağın bugün sahipleriyiz." diyen Nayir, "Anadolu topraklarındaki bu kabul inanıyorum ki, bizim medeniyetimize 'merhamet medeniyeti' isminin verilmesine sebep olmuştur. Bizler bununla övünmemiz lazım. Dünyada farklı medeniyetler oluşturmuş milletler olabilir. Birileri şehirler kurarak, birileri sanayide bir yere gelerek medeniyetini ifa etmiştir. Ama bizim kültürümüz ve tarihimiz, merhamet medeniyeti kurarak dünyada eşi benzeri olmayan noktaya kendini taşımıştır. Bunun devam etmesi lazım. Yeni gelen nesillerimiz de merhamet medeniyetinin bir parçası olduğunu bilerek, bu topraklardaki misafirleri kendi öz kardeşleri gibi bilmek zorundalar." ifadelerini kullandı.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok da zor bir coğrafyada yaşadıklarını, 192 ülkeden gelen 4,7 milyon misafire ev sahipliği yaptıklarını söyledi."Hoşgörümüz hiç bitmeksizin devam etmeli"Ok, geçici koruma kapsamı altındaki Suriyelilerin 2011'den bu yana Anadolu'ya zorunlu olarak göç ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:"Bugün burada bizimle olan kardeşlerimiz 100 yıl önce bizim vilayetimiz olan Halep, İdlib Musul ve Kerkük 'ün topraklarından gelen insanlardır. Biz bugün Kerkük'ün türkülerini söylüyoruz, bu türkü hiç bitmeyecek. Bin yıl devam etti, aramızda bir şekilde sınırlar vardı, o sınırlar kaderin bir cilvesi olarak göçle yıkıldı ama oraların toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygıyla bugün burada bu kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Tahammülümüz, hoşgörümüz hiç bitmeksizin devam etmeli, geleneksel Türk misafirperverliğini yaşatabilmenin azmi içinde olmalıyız."Devletler için fırsat olan göçün nüfusu gençleştireceğini, kaynakları hareketlendireceğini, biyolojik çeşitliliği artıracağını vurgulayan Gökçe Ok, insanların algıların kurbanı olmaması gerektiğini belirtti.Suriyelilerin ülkelerini mecburiyet nedeniyle hicret yoluyla terk etmek zorunda kaldığını aktaran Ok, "Biz göçü, göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla yönetmek zorundayız. Bu, dünyanın kaçınılmaz bir jeopolitik ve jeostratejik sonucu. Yüzyıllardır kuzeyden güneye, güneyden batıya, batıdan doğuya göç yolculuğuna köprü olmuş bir ülke. ve bugün de güçlendiği, ayaklarının üzerinde durabildiği için göçe hedef haline gelen bir ülke. Düzensiz göçte kolluk kuvvetlerimizin tamamı büyük fedakarlıkla mücadele ediyor. Bunun çok ciddi maliyetleri ve fedakarlıkları var. Ama Allah'a şükürler olsun üstesinden gelebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında sunum gerçekleştirildi.Programa Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu , Göç İdaresi Eğitim Dairesi Başkanı Nagihan Önder, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı sığınmacılar katıldı.