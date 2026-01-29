Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı

Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı
29.01.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yılmaz, düzensiz göçle mücadele için düzenlenen toplantıya katıldı ve faaliyetleri değerlendirdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda; 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
TÜVTÜRK’te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyor
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyor?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:17
İşte Bülent Ersoy’un “Harcayacak yer arıyorum“ dediği devasa serveti
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
09:40
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:14:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.