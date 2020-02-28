Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi - Son Dakika

Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi

14 dakika önce

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararından sonra Edirne'ye gelmeye başlayan düzensiz göçmenler, drone ile görüntülendi.

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

SINIR KÖYLERİNE DOĞRU YÜRÜYORLAR

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR DA VAR

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi
Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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