Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmişe herkes var
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmişe herkes var

Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmişe herkes var

12 dakika önce

Çanakkale'de Sahil Güvenliğin yaptığı operasyonda çoğu çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalandıEdinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Baba Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin arasında yediden yetmişe herkes var, System.String[]

Çanakkale'de Sahil Güvenliğin yaptığı operasyonda çoğu çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Baba Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 5 erkek, 7 kadın, 21 çocuk toplan 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu limanına çıkarıldı.

(Emrah Elmas - Bekir Erdinç/İHA)

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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