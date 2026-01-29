Düziçi'nde Depremzedelere 10 Köy Evi Teslim Edildi - Son Dakika
Düziçi'nde Depremzedelere 10 Köy Evi Teslim Edildi

29.01.2026 13:34
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, depremzedelere 10 köy evi anahtarları törenle teslim edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 10 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Böcekli beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaptırılan 10 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşan Serdengeçti, yeni konutların hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmasının ardından Serdengeçti, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını verdi.

Kaynak: AA

