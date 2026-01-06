Düzköy'de Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza

Trabzon'un Düzköy ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

İlçede bir aracın drift attığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 58 bin 217 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bu arada, kent merkezinde abartı egzoz kullanan bir araç sürücüsüne de 11 bin 629 lira para cezası uygulandı.