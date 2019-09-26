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E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi

1 saat önce

5'te tır çilesi havadan görüntülendi Limana girmek için bekleyen tırlar kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturduİSTANBUL - Limana girmek için E-5'te sıra bekleyen yüzlerce tır kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi

Limana girmek için bekleyen tırlar kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu

İSTANBUL - Limana girmek için E-5'te sıra bekleyen yüzlerce tır kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Tırların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar kazalara sebep olmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluğundaki tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Limana girmek için E-5 karayolunda bekleyen yüzlerce tır kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Yolda bekleyen tır sürücüleri limanda işlemlerin yavaş ilerlemesinden yakındı. Oluşan uzun kuyruk, tır sürücülerinin çektiği çileyi gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise yolda bekleyen tırların kazalara sebebiyet vermesinden şikayet etti. Tırların saatlerce E-5'te beklemesinden ötürü yolda trafik yoğunluğu da oluştu.

Tırların oluşturduğu uzun kuyruklardan şikayetçi olan Yavuz Şahin isimli vatandaş, "Burada hep trafiğe neden oluyorlar, üst taraf boydan boya belki 5-10 kilometre kapalı. Hep trafik hep trafik" dedi.

Tır şoförü Şaban Şahin, "Akşam 8'den beri kuyrukta bekliyoruz. Limandaki gemi kapıları açacak da biz de içeri gireceğiz" diye konuştu.

Oluşan kilometrelerce uzunluğundaki tır kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
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