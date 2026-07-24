e-Devlet\'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması vakaları da artıyor. Uzmanlar, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Mobil Hat Sorgulama" hizmetiyle adlarına kayıtlı telefon numaralarını düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor.

BİLGİNİZ DIŞINDA HAT AÇILMIŞ OLABİLİR

e-Devlet'te yer alan hizmet sayesinde vatandaşlar, kendi T.C. kimlik numaraları üzerine kayıtlı tüm mobil hatları tek ekranda görüntüleyebiliyor. Uzmanlara göre zaman zaman kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle kişilerin bilgisi dışında telefon hattı açılabiliyor.

DOLANDIRICILIKTA KULLANILABİLİR

Bilginiz dışında açılan telefon hatları; dolandırıcılık, yasa dışı işlemler ve çeşitli suçlarda kullanılabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ilgili GSM operatörüyle iletişime geçilmesi ve gerekli hukuki sürecin başlatılması tavsiye ediliyor.

NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Mobil Hat Sorgulama" yazarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan hizmet üzerinden adlarına kayıtlı aktif mobil hatları saniyeler içinde görüntüleyebiliyor.

DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ ÖNERİLİYOR

Siber güvenlik uzmanları, özellikle son dönemde artan dijital dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşların bu sorgulamayı belirli aralıklarla yapmasının olası mağduriyetlerin önüne geçebileceğini belirtiyor.