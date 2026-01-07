E-imza Sahtecilik Davası Başladı

(ANKARA) - Bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek, sahte belge düzenleyen suç örgütüne yönelik soruşturmada 26'sı tutuklu 123 sanığın yer aldığı dosyanın üçüncü davasında savunma yapan örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, "Ben kendi elektronik imzamı alırken bile çok zorlandım. Elektronik imza nasıl alınır bilmiyorum. Hakkımda kullanılan ifadeleri reddediyorum" dedi.

Ankara'da bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla, 26'sı tutuklu 123 sanığın yargılandığı üçüncü dava bugün başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın üçüncü aşamasında; kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri kullanılarak e-imza vermeye yetkili firmalara başvuru yapıldığı, bu yolla sahte elektronik imzalar çıkarıldığı ve söz konusu e-imzalarla usulsüz sürücü belgesi ile mesleki eğitim sertifikaları düzenlendiği tespit edildi. Bu kapsamda 33 kişi adına sürücü belgesi, 72 kişi adına ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu belirlendi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sanıkların; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, aralarında örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 26 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Canan Özkan, bilgisayar üzerinden yapıldığı iddia edilen işlemlerden ifade sırasında haberdar olduğunu belirterek, söz konusu işlemlerin bilgisi ve kapasitesi dahilinde olmadığını söyledi. Tutuklu sanık Ender Esen ise belgeyi alırken sahte olduğunu bilmediğini, söz konusu belgeyi herhangi bir yerde kullanmadığını ifade etti. Tutuklu sanık Fuat Tanış Arslan da örgütle bağlantısının bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen, örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını savunarak, dosyada kendisine yönelik maddi kazanç sağladığına dair bir tespit bulunmadığını, banka ve kripto hesaplarında para hareketi olmadığını söyledi. Gülen, iddia edilen suçlarla bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti. Tutuklu sanık Mıhyeddin Yakışır da savunmasında örgütle bağlantısının olmadığını belirterek, hakkında somut delil bulunmadığını ifade etti ve tahliyesini talep etti.

"Savcının balon, şişirme iddialarından ibarettir"

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu ise suçlamaları reddederek, elektronik imza ve bilişim sistemleri konusunda bilgi ve yetkinliğe sahip olmadığını, herhangi bir örgüt yönetmediğini savundu. Kadiroğlu, "Buradaki kişiler günlük hayatta tanıdığım kişilerdir. Örgütten tutuklanmamın sebebi yeğenime hediye ettiğim bilgisayardan ibarettir. Bu bilgisayarda herhangi bir suça rastlanmamıştır. Suça konu bir eylem gerçekleştirmedim. Ayhan Ateş'in örgütün üst düzey yöneticisi olduğu söyleniyor. Ben bu süreçte Ayhan Ateş'le aramda husumet olduğu için hiç görüşmedim. Savcının balon, şişirme iddialarından ibarettir. E imzayla alakalı 4 kişinin e-imzası çıkarılmış. Ben kendi elektronik imzamı alırken bile çok zorlandım. Elektronik imza nasıl alınır bilmiyorum. Hakkımda kullanılan ifadeleri reddediyorum" şeklinde savunma yaptı.

Bir sonraki duruşma 16 Ocak'ta

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosyanın önceki dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etti. Savcı ayrıca, suçların vasıf ve mahiyeti, delillerin karartılma ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, adli kontrol altındaki sanıkların ise mevcut tedbirlerinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın önceki dava dosyasıyla birleştirilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.