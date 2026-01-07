E-Ithalatta Gümrük Beyannamesi Düzenlemesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Ticaret Bakanlığı tarafından e-ithalatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamına ilişkin yapılan yeni düzenlemenin son derece yerinde ve gerekli bir adım olduğunu belirtti.

Denetimsiz e-ithalat uygulamalarının uzun süredir hem tüketici güvenliği hem de yerli üretim açısından ciddi riskler barındırdığını ifade eden Yıldırım, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından da dile getirildiği üzere bu süreç KOBİ'leri haksız rekabete maruz bırakıyordu. Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2025'te gerçekleştirdiği denetimlerde, basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunun tespit edilmesi sorunun boyutunu açıkça ortaya koymakta. Tüketicinin sağlığını, güvenliğini ve ekonomik haklarını tehdit eden yerli üreticiyi ve KOBİ'leri haksız rekabetle karşı karşıya bırakan bu tabloya kayıtsız kalınamazdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile denetimsiz e-ithalat döneminin sonlandırılması son derece doğru bir adımdır" dedi.

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de sınırlarında ve gümrüklerinde etkin denetim yapmasından daha doğal bir durum olamaz" diyen Yıldırım, ticaretin kuralsızlıkla değil, adil rekabet ve şeffaflıkla büyüyebileceğinin altını çizdi.

Yıldırım, "Bu karar; tüketicilerimizi, yerli üretimi, yurtiçi e-ticaret platformlarını ve adil rekabet ortamını koruyan güçlü bir iradenin göstergesidir. Ticaretin de, sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır. Alınan bu kararlar dolayısıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP