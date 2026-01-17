E-Ticarette Fahiş Fiyat Artışına Cezalar - Son Dakika
Ekonomi

E-Ticarette Fahiş Fiyat Artışına Cezalar

17.01.2026 10:16
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara 1.8 milyon liraya kadar ceza verecek.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler gerçekleştirildiğini, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "e-ithalat" olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından bazı şikayetlerin ulaştığı belirtildi.

Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Olası fiyat artışlarının, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında??????? incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek, ilgili e-ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış, yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünlerin ilgili kanundaki fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlere aykırılık oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde, e-ticaret pazaryerlerine talimat verilmiştir. İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir."

Bakanlığın, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, adil ticaretin sağlanması, şeffaf ve tüketici dostu piyasa düzeninin tesis edilmesi, işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerin haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadeleyi sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı da denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

