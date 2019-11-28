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Eber Gölü'nde su seviyesi düşüyor

6 saat önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'nde su seviyesinin düşmesine ilişkin, "İklim değişikliğine bağlı olarak yağışlarda ciddi sorunlar yaşıyoruz.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'nde su seviyesinin düşmesine ilişkin, "İklim değişikliğine bağlı olarak yağışlarda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Geçen yıl da aynı şey olmuştu. Geçen yıl ekim ayında su sıkıntısı gündeme geldi. Bu yıl yaklaşık 30 ila 35 santimetre arasında bir azalma söz konusu" dedi.

Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eber'in Türkiye'nin önemli göllerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin, yaban hayatı çeşitliliği ve biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir alan olduğunu belirten Erişmiş, "Eber Gölü'nün 3 ana sorunu var. Birincisi kirlilik, ikincisi dip çamuru, üçüncü ise suyun çekilmesi." diye konuştu.

Erişmiş, kirlilik sorununun çözülmesi için arıtmayla ilgili ciddi önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dip çamuru seviyesinin yükselmesi de suyun azlığını ortaya çıkarmış oluyor. Suyun azlığı da şöyle bir durum; zaten dünyada küresel bir kriz var. Yani iklim değişikliğine bağlı olarak yağışlarda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Geçen yıl da aynı şey olmuştu. Geçen yıl ekim ayında su sıkıntısı gündeme geldi. Bu yıl yaklaşık 30 ila 35 santimetre arasında bir azalma söz konusu. Bu azalmada da iklim koşullarının etkisi çok büyük. Yağışların olmaması gölü ciddi anlamda etkiliyor."

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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