Üye Girişi
'Ebeveynler karneleri pandemi koşullarına göre değerlendirmeli' - Son Dakika

'Ebeveynler karneleri pandemi koşullarına göre değerlendirmeli'

25.01.2022 09:31
'Ebeveynler karneleri pandemi koşullarına göre değerlendirmeli'

2022 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemi sona erdi.

2022 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, çocukları karne alan ailelere önerilerde bulundu. Coşkun açıklamasında, "Ebeveynlerin karnedeki ders başarılarını değerlendirirken pandemi koşullarını göz önünde bulundurması gerekir" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, pandemi sürecinde tamamen yüz yüze yürütülen bu dönemin karnelerinin de bu özel durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Her düzeyde eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirildiği karne bu dönemde daha farklı bir anlama sahip" diyen Coşkun, "Öğrenciler ve eğitimciler okul ortamında maske, mesafe gibi kısıtları ve sağlık endişeleri ile öğrenme sürecini devam ettirdiler. Bu çabanın takdir edilmesi çok önemli. Çaba ve motivasyon öğrenmenin tetikleyicisi olan değerli özelliklerdir. Ebeveynlerin karnedeki ders başarılarını değerlendirirken bu açıdan yaklaşmaları gerekiyor" dedi.

Yelkin Diker Coşkun, öğrencilerin kimi zaman aksamalara uğrayan bu süreci tamamlamasının da dikkate değer bir başarı olduğunu ve öğrencilere bunun da değerli olduğunun hissettirilmesi gerektiğini hatırlattı.

"KARNELERİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRMELİYİZ"

"Karnenin asıl amacı öğrencilere kendi performanslarına ilişkin geribildirim vermektir" ifadelerini kullanan Yelkin Diker Coşkun, bu nedenle öğrencilerin karnelerinin akademik gelişimi desteklemek için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Coşkun, karne notlarını öğrencilerle birlikte inceleyip gelecek döneme ilişkin hedefler koymanın karnenin amacına ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

"ÖĞRENCİ BAŞARISI KOLEKTİF BİR ÇABAYA DAYANIR"

Öğrenci başarısının kolektif bir çabayla gerçekleşeceğine dikkat çeken Coşkun, " Çocuk, aile, öğretmen, okul bir sistem içerisinde bu çabanın 'başarılı öğrenme' olarak ürüne dönmesini sağlar. Öğrencilerin karne başarısını da bu şekilde yorumlamak gerekiyor. Karne derslerin ne derece öğrenildiğini gösteren bir ölçüt olmanın yanında öğrencilerin ve ebeveynlerin geleceğe ilişkin beklenti ve hedeflerini de belirlemesine yardımcı olan bir araçtır" dedi.

Doç. Dr. Coşkun, "Öğrencilerin ilgi duydukları, başarılı oldukları dersler kendilerini tanımasına yardımcı olur, aileler de çocuklarını hangi alanlarda desteklemeleri gerektiğini anlayıp buna göre düzenleme yapabilirler" diye konuştu.

"BİRLİKTE YAPILAN BİR YÜRÜYÜŞ, SOHBET DE SOSYAL ETKİNLİKTİR"

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmeleri ve ikinci dönemin yine pandeminin zorlu koşullarında geçeceği anlaşılan öğretim sürecine dinlenmiş olarak başlamaları sağlanmalı" uyarısında bulundu.

Dinlenme, oyun, uyku gibi rutinlerin yanı sıra akran gruplarıyla zaman geçirmenin, çeşitli sosyal etkinliklere katılımı sağlamanın da önemine dikkat çeken Yelkin Diker Coşkun, pandemi nedeniyle sosyal etkinliklerin sınırlandığını ancak bu sosyal etkinliklerin kimi zaman birlikte yapılan bir yürüyüş ya da sohbet de olabileceğini söyledi. Coşkun, önemli olanın bu döneminin sosyal gelişimi de destekleyecek şekilde geçmesine yardımcı olmak olduğunu anımsattı.


'Ebeveynler karneleri pandemi koşullarına göre değerlendirmeli'
YORUMLAR
500

Yeditepe Üniversitesi, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ebeveynler karneleri pandemi koşullarına göre değerlendirmeli' - Son Dakika


Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı! Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!         
09:56
Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat! Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!         
09:47
İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor! İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!         
09:42
Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi! Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!         
08:31
Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi         
07:51
İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı         
23:54
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39

Son Dakika Haberleri
09:56 Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!
09:47 Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!
09:47 Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim
09:43 Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi
09:41 İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!
09:27 Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da gündüz yağış beklenmiyor, akşam saatlerinde kar yeniden yüzünü gösterecek
09:18 Ev sahipleri ve kiracılar arasında kriz büyüyor! Mahkeme salonları doldu taştı
02:02 Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"
07:50 Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi
08:30 Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 10:03:28. #1.13#
SON DAKİKA: 'Ebeveynler karneleri pandemi koşullarına göre değerlendirmeli' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement