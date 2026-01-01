İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı - Son Dakika
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

01.01.2026 09:25
Sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne süren "Ebo Noah" adıyla tanınan Evans Eshun, Gana polisi tarafından gözaltına alındı.

Gana Polis Teşkilatı, sosyal medyada "tufan kehaneti"yle gündeme gelen, "Ebo Noah" adıyla tanınan Evans Eshun'un gözaltına alındığını duyurdu.

SİBER İNCELEME EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Eshun'un Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTI GEREKÇELERİNİ TEK TEK SIRALADILAR

Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, şu aşamada resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

"Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş ve Gana kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu paylaşımlar, güvenlik birimlerinin kamu düzenini tehdit edebilecek açıklamalara karşı uyarılarının ardından tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Abuja, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mevlüt Sarioğlu Mevlüt Sarioğlu:
    GELECEKTE TUFAN KEHANETİ YAPMIŞ AMA BU SALAK GELECEK POLİS TUFANINI TUTTURAMAMIŞ 40 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    cehalet diz boyu. 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    paranoid şizofreni. 11 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    ayni bizimkiler gibi biri de yüzükle geldi zamanında bunu. gibi sefildi oda ya i tahutleri verdi zamanında eflasyon işsizlik Avrupa liyakat konun israf halka bunlari yapın dedi kendi tam tersini yaptı din istismarcisi 4 2 Yanıtla
  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    yapay zeka gibi duruyor 0 3 Yanıtla
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
