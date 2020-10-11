Ebrar Efkan Bilgiç: "Galatasaray, FIFA'dan ceza almaz" - Son Dakika

Ebrar Efkan Bilgiç: "Galatasaray, FIFA'dan ceza almaz"

11.10.2020 21:08
Ebrar Efkan Bilgiç:

Galatasaray'ın futbolcu maaşlarında yaptığı indirim açıklamasının ardından Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'ın futbolcu maaşlarında yaptığı indirim açıklamasının ardından Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, Galatasaray'ın gelirine oranla indirim yapması durumunda FIFA'dan ceza almayacağını ifade etti.

Galatasaray Kulübü geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunmuş ve oyuncuların maaşlarında yüzde 15'lik indirime gidildiğini ifade etmişti. Bu gelişmenin üzerine Feghouli ve Belhanda'nın da kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede FIFA'nın pandemi nedeniyle yayınladığı metne dikkat çekti. Oyuncuların FIFA'ya başvurabileceğini söyleyen Bilgiç, "Bunda engel yok. Ancak FIFA'nın yayınladığı bir tavsiye metni vardı. Oyuncularla kulüpler iyi niyet çerçevesinde karşılıklı otursunlar ve indirim konusunda uzlaşma zemini arasınlar deniliyordu metinde. Her iki taraf da bunu iyi niyet çerçevesinde yapmalı. Eğer bir maaş indirimi gerçekleşecekse, gözetilmesi gereken kıstaslar var. Birincisi takım gelirlerinin ne kadar düştüğü, ikincisi oyuncunun maaşının takım bütçesine oranı hesaplanmalı. Örneğin Belhanda'dan yüzde 15 indirim yapıyorsan, Falcao'dan yüzde 10 yapamazsın gibi oranları olmalı. Anlaşma zemininin tamamının yazılı olması gerekiyor. Aslında futbolcunun cevabının da yazılı olması gerekiyor. Futbolcunun kayıtsız kalması, indirimi kabul etmesi ya da etmemesi anlamına gelmiyor. Eğer bu indirimi futbolcu kabul etmezse, kulüpler her futbolcuya eşit indirim yapmalı. Herkes sanıyor ki, bu indirimi kulüp yapınca futbolcu direkt FIFA'ya gidecek ve FIFA'ya gittiğinde haklı olacak. Ancak buradaki durum daha farklı. Çünkü FIFA, dosya önüne geldiği zaman kulübün yaklaşımının iyi niyetli olup olmadığına bakacak. Pandemi öncesinde kulübün geliri ve oyuncunun maaşına bakılıp, ardından da pandeminin ardından kulübün gelirinin kıyaslamasına bakılarak bu oranlama yapılacak. Kulüpler indirim talebinde bulunurken futbolcuya da kulübün gelir giderini sunmak zorundalar ve neden indirim yaptığını izah etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

"FIFA EN FAZLA ARADAKİ FARKIN ÖDENMESİNE KARAR VEREBİLİR"

Kulüplerin anlaşma yapmayan oyuncuya gereken ödemesini yapması gerektiğini söyleyen Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Kulüpler 'Anlaşmayan oyuncuya ödeme yapmıyoruz' diyemezler. Kulüp yüzde 15 teklifle giderse ancak futbolcu kabul etmezse, kulüp ücretin kalan yüzde 85'ini ödemek zorunda. Ancak yüzde 15'lik kısım için oyuncu FIFA'ya giderse, "Bu indirim neye göre yapıldı. Bütün oyunculara bu indirim yapıldı mı? Her 2 futbolcu 2,5 milyon Euro alıyorsa, neden birinden 500 bin Euro, diğerinden 1 milyon Euro indirim istedin" gibi sorular sorarlar. Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda, kulüp doğru olanı yapmış gibi görünüyor. Tabii ki içeride oyuncularla yapılan yazışmaları tam olarak bilmiyorum. İyi niyet gösterip gelirlerin düştüğü yazılı olarak gösterildiyse, kulüp doğru yapmış. Futbolcuların FIFA'ya başvurması halinde, burada FIFA durumu inceleyip gelir ve gidere bakarak "Yüzde 15 indirim fazla olmuş, yüzde 10 yapmanız gerekirdi" diyerek aradaki yüzde 5'lik farkın ödenmesine de hükmedebilir. Böyle bir esneklik de var. Bunun dışında mesela yüzde 5 indirimi kabul etmeyen bir futbolcu olursa, FIFA incelemeyi yaparak "Zaten kulüp gelirleri yüzde 10 düşmüş, sen yüzde 5 indirimi kabul etmemişsin" diyerek yüzde 10 indirime de karar verebilir. FIFA, kulübün tavsiyelere riayet ettiğini görürse transfer yasağı veya tazminat gibi bir karar vermez. Ben böyle bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. FIFA'nın burada vereceği en büyük karar, eğer gelir ve indirim talebi arasında yüzdelik fark çıkarsa, aradaki yüzdelik farkın ödenmesi olur" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Ebrar Efkan Bilgiç: Galatasaray, FIFA'dan ceza almaz

Younes Belhanda, Galatasaray, Futbolcu, Ebrar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ebrar Efkan Bilgiç: 'Galatasaray, FIFA'dan ceza almaz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Bursaspor Eski Başkanı Mestan, kendisini maç satma ile suçladığı Özer Hurmacı'yı mahkemeye veriyor Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı         
21:09
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Şantiyede hafriyat kamyonunun altında kalan işçi feci şekilde can verdi Şantiyede hafriyat kamyonunun altında kalan işçi feci şekilde can verdi         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi         
18:33
DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder         
16:22
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 21:34:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ebrar Efkan Bilgiç: "Galatasaray, FIFA'dan ceza almaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei