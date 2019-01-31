Son Dakika Haberleri: Ebru Gündeş 'AŞIK'LA Karşınızda!

Ebru Gündeş 'AŞIK'LA Karşınızda!

46 dakika önce

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, kariyerinin 15'inci albümüyle sevenleriyle buluştu. Başarılı yorumcu 'Aşık' isimli yeni albüm çalışmasıyla 5 yıllık hasret dönemine son verdi.

Ebru Gündeş 'AŞIK'LA Karşınızda!, System.String[]

Ebru Gündeş 5 yıllık suskunluğunu 'Aşık'la bozuyor...

12 şarkıdan oluşan albüm Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Niran Ünsal, Şebnem Sungur, Günay Çoban, Ertuğ Ergin, İlker Tekyaygil, Ahmet Enes, Turaç Berkay, Ayşen ve Kemal Şimşekyay gibi birbirinden değerli isimlerin imzasını taşıyor. Albümdeki şarkıların aranjelerini ise başarılı müzik adamları Taşkın Sabah, Erhan Albayrak ve Çağlar Kocatepe yaptı.

5 YILLIK HASRET BİTTİ!

Albümün ilk klibi ve çıkış parçası olma özelliği taşıyan 'Aşık' isimli şarkının klip çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı. Çekimleri yaklaşık 12 saat süren klibin yönetmen koltuğunda Metin Arolat oturdu. Blue Music yapımcılığında hazırlanan albümün fotoğraf çekimlerini ise Emre Doğru gerçekleştirdi. 'Aşık' bugün tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:00 Kaynak: Bültenler

Gökhan Tepe, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Güncel
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