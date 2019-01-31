Ebru Gündeş 'AŞIK'LA Karşınızda!
46 dakika önce
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, kariyerinin 15'inci albümüyle sevenleriyle buluştu. Başarılı yorumcu 'Aşık' isimli yeni albüm çalışmasıyla 5 yıllık hasret dönemine son verdi.
Ebru Gündeş 5 yıllık suskunluğunu 'Aşık'la bozuyor...
12 şarkıdan oluşan albüm Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Niran Ünsal, Şebnem Sungur, Günay Çoban, Ertuğ Ergin, İlker Tekyaygil, Ahmet Enes, Turaç Berkay, Ayşen ve Kemal Şimşekyay gibi birbirinden değerli isimlerin imzasını taşıyor. Albümdeki şarkıların aranjelerini ise başarılı müzik adamları Taşkın Sabah, Erhan Albayrak ve Çağlar Kocatepe yaptı.
5 YILLIK HASRET BİTTİ!
Albümün ilk klibi ve çıkış parçası olma özelliği taşıyan 'Aşık' isimli şarkının klip çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı. Çekimleri yaklaşık 12 saat süren klibin yönetmen koltuğunda Metin Arolat oturdu. Blue Music yapımcılığında hazırlanan albümün fotoğraf çekimlerini ise Emre Doğru gerçekleştirdi. 'Aşık' bugün tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:00 Kaynak: Bültenler
ASELSAN'ın Havadaki Tehditlere Karşı Ürettiği İHASAVAR'lara Talep Giderek Artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis' Esprisiyle Ünlü Oyuncuyu Güldürdü
ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı
Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı