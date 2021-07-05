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Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan hamle! - Son Dakika

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan hamle!

05.07.2021 16:06
Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan hamle!, System.String[]

A Milli Basketbol Takımımız, Kanada'da oynanan olimpiyat eleme maçlarının yarı finalinde Yunanistan'a 81-63 kaybetti. Yunanistan mağlubiyeti sonrası gelen tepkiler üzerine Cedi Osman, sosyal medya hesaplarını kapattı. İşte detaylar...

Oyuncu Ebru Şahin'in sevgilisi, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızlarından Cedi Osman, Yunanistan yenilgisi sonrası kaçan olimpiyat şansı üzerine gelen tepkiler nedeniyle Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

SERT ELEŞTİRİLER GELDİ

Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finaldeki rakibimiz Yunanistan Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımımızı devirince sosyal medyada tepki oluştu. Başta Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA'den gelen yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sert eleştirilere yol açtı.

HESAPLARINI ASKIYA ALDI

Tepkiler üzerine Cedi Osman da Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız oyuncu Yunanistan maçını sadece 4 sayı ile tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

"GÜNDEMİMİZDE EVLİLİK YOK"

Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti, geçtiğimiz haftalarda Etiler'de araç içerisinde objektiflere takılmıştı. Şahin, evlenecekleri yönünde çıkan iddialara, "İlişkimiz güzel gidiyor. Cedi'nin ailesiyle tanıştım. Ancak gündemimizde evlilik yok" şeklinde yanıt vermişti.

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan hamle!
Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan hamle!
Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan hamle!

Yunanistan, Cedi Osman, Olimpiyat, Milli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan hamle! - Son Dakika Magazin


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