Ebru Şahin aileye girdi

Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman ile olan beraberliği devam ediyor. Bir yıldır aşk yaşayan çift, Miami'de tatil yapıyor. Osman, sevgilisi Şahin ile ailesiyle birlikte ilk fotoğrafını paylaştı. Osman sevgilisi Ebru Şahin'i ailesiyle de tanıştırdı.

Sevgilisi Şahin ile birlikte Miami'de tatil yapan Milli basketbolcu, eski basketbolcu Mehmet Okur, annesi Binela Cedi ve babası Sermet Osman çekildiği bu kareyi Instagram'dan yayınladı.