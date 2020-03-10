Ebru Yaşar'dan dillere pelesenk single - Son Dakika
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Ebru Yaşar'dan dillere pelesenk single

37 dakika önce

Başarılı sanatçı Ebru Yaşar kariyerinin dördüncü single çalışması "Kalmam"ı DMC etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu...

Ebru Yaşar'dan dillere pelesenk single, System.String[]

Sözü müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan yeni şarkısını Okan Bayülgen'in sahibi olduğu Dada Salon'da kliplendiren Ebru Yaşar 24 saat sürenbirbirinden ünlü beş ayrı modacı tarafından tasarlanan beş farklı kıyafet tercih etti.

Seçkin Süngüç yönetmenliğinde yirmi beş kişilik teknip ekip eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerin ardından seti ziyaret eden basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan güzel sanatçı duygularını "Her şarkıda bu heyecanı yaşıyorum. Kariyerimde her zaman özel ve iz bırakan işler yapmaya özen gösterdim. "Kalmam"da benim için son derece özel bir çalışma oldu. Şarkı hemen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir özelliğe sahip. Kısa sürede herkesin diline dolanacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." sözleri ile dile getirdi.

Mustafa Ceceli, Okan Bayülgen, Ebru Yaşar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:34 Kaynak: Bültenler
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