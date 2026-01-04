Ebu Ubeyde İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğinden (Özgür-Der) yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla öğle vakti Fatih Camisi'nde toplanıldı.

Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazını platform üyelerinden Kubilay Aşkın Durdağ kıldırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Ebu Ubeyde'nin şehadetiyle direnişe güç kattığını belirtti.

Kaya, "Ateşkes soykırımın büyük oranda önüne geçti ama ateşkesten sonra Gazze gündemlerimizden düştü. Ateşkesten sonra işgal sona ermedi. Siyonistler vahşet politikalarını farklı veçheleriyle sürdürüyor. " dedi.

Gazze'yi yeniden gündeme getirmenin şart olduğunu kaydeden Kaya, infak, eylem ve dualarla vahşete ve direnişe dikkatleri çekmek gerektiğini vurguladı.

Filistinli Suheyl Hindi ise Ebu Ubeyde'nin şehit olarak mücahitlere önderlik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Hindi, Gazze'nin yeryüzündeki en büyük zorbalıkları yaşamasına rağmen direndiğini, yiğitlerin tüm imkansızlıklara rağmen düşmana korku salmaya devam ettiklerini kaydetti.

Gıyabi cenaze namazının ardından slogan ve tekbirler atıldı.