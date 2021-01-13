ECB Başkanı Lagarde: "Dijital avro ihracına yönelik kamuoyu görüşü tamamlandı" - Son Dakika

ECB Başkanı Lagarde: "Dijital avro ihracına yönelik kamuoyu görüşü tamamlandı"

13.01.2021 15:51
ECB Başkanı Lagarde:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin olası "dijital avro" ihracına yönelik kamuoyu görüşü alınmasının tamamlandığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin olası "dijital avro" ihracına yönelik kamuoyu görüşü alınmasının tamamlandığını bildirdi.

Lagarde, Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen "Geleceği Yeniden Düşünmek" temalı çevrim içi konferansta, Kovid-19'un ekonomiye etkisi, dijital paralar ve Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik görünümün Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara rağmen hala sağlam olduğunu vurgulayan Lagarde, ECB'nin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme için son öngörülerinin, yeniden artan Kovid-19 vaka sayılarına ve yenilenen kısıtlamalara rağmen hala çok açık bir şekilde "makul" olduğunu söyledi.

Lagarde, ABD seçimleri, Brexit'te AB ile bir ticaret anlaşması yapılması, Kovid-19 aşılarının onayı ve uygulanmaya başlanması da dahil daha önce ekonomik görünümü gölgeleyen belirsizliklerin çoğunun artık ortadan kalktığına işaret ederek, bu yıl için öngörülen yüzde 3,9'luk GSYH artışının bugün hala geçerli olduğunu kaydetti.

ECB'nin, en son Aralık 2020'de yayımlanan ekonomik görünüm raporunda, Kovid-19'a karşı kısıtlamaların bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar süreceğini öngördüğünü bildiren Lagarde, "Marttan sonra üye devletlerin kısıtlamalara devam etmeleri gerekirse bu endişe verici olur." dedi.

"Bitcoin, bazı kınanması gereken faaliyetleri kolaylaştırıyor"

Christine Lagarde, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik krizin devam etmesi nedeniyle hala parasal ve mali desteğe ihtiyaç duyulduğunu, gerektiği sürece uygun parasal koşulları sürdüreceklerini ifade etti.

Son haftalarda değerini hızlı bir şekilde artıran dijital para birimi Bitcoin konusuna de değinen Lagarde, "Bitcoin spekülatif bir varlık." ifadesini kullandı. Lagarde, Bitcoin'in bazı kınanması gereken faaliyetleri kolaylaştırdığını savundu.

Bitcoin için düzenleyiciye ihtiyaç olduğunu dile getiren Lagarde, dijital para birimi konusundaki düzenlemelerin küresel ölçekte kabul görmesi gerektiğini söyledi.

ECB'nin olası "dijital avro" ihracına yönelik kamuoyu görüşü alınmasının tamamlandığını bildiren Lagarde, "Dijital bir avromuz olacak. Bunun ihracının 5 yıldan fazla sürmeyeceğini umuyorum. Bizim için bunun mantıklı bir tercih olduğundan emin olmak biraz zaman alacak." diye konuştu.

Ödemelerin gizliliği talebi

ECB'den yapılan açıklamada da "dijital avro" ihracına yönelik 12 Ekim'de başlatılan çevrim içi ankete 8 bin yanıt geldiği belirtilerek, anket verilerinin öncü analizlerinde, "ödemelerin gizliliğinin" potansiyel bir dijital avronun talep edilen özellikleri arasında yüzde 41 ile en yüksek sırada yer aldığı, bunu yüzde 17 ile "güvenlik" ve yüzde 10 ile "Avrupa çapında erişim talebinin" izlediği kaydedildi.

Açıklamada, dijital avro konusunda detaylı bir raporun ilkbaharda yayımlanacağı bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Reuters, Bitcoin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB Başkanı Lagarde: 'Dijital avro ihracına yönelik kamuoyu görüşü tamamlandı' - Son Dakika


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