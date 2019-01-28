ECB'den 'belirsizlik' uyarısı
31 dakika önce
ECB Başkanı Mario Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi ekonomik güvene baskı yapıyor.
ECB Başkanı Mario Draghi
, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi ekonomik güvene baskı yapıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:27
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