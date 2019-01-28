Son Dakika Haberleri: ECB'den 'belirsizlik' uyarısı

ECB'den 'belirsizlik' uyarısı

31 dakika önce

ECB Başkanı Mario Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi ekonomik güvene baskı yapıyor.

ECB'den 'belirsizlik' uyarısı, System.String[]
ECB Başkanı Mario Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi ekonomik güvene baskı yapıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:27 

Mario Draghi, Ekonomi
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