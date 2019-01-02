Ecb İtalyan Banca Carige Yönetimini Devraldı

Banca Cariage'nin isteği üzerine İtalya düzenleyici kuruluşu Consob tarafından işlemlerinin durdurulmasının ardından, Avrupa Merkez Bankası (ECB) bankanın yönetim kurulunu azlederek, üç geçici yönetici ve bir gözetim komitesi atadı.

Banca Cariage'nin isteği üzerine İtalya düzenleyici kuruluşu Consob tarafından işlemlerinin durdurulmasının ardından, Avrupa Merkez Bankası (ECB) bankanın yönetim kurulunu azlederek, üç geçici yönetici ve bir gözetim komitesi atadı.



ECB'nin açıklamasına göre, söz konusu denetim adımı, "yönetişimi dengelemek, sürdürülebilir istikrar ve uygunluk sağlamak amacıyla etkili çözümler bulmak" için yapıldı.



Bankanın yeni İcra Kurulu Başkanı Fabio Innocenzi ile Pietro Modiano ve Raffaele Lener yöneticiler olacak, Denetim Komitesi de Gianluca Brancadoro, Andrea Guaccero ve Alessandro Zanotti'den oluşacak.



İtalya'nın en büyük 10. bankası olan Cenova merkezli Banca Carige, 2018 yılını yüzde 81.48 zararla kapamıştı. Bankaya sermaye artırımı ile rüçhan hakkı sunarak daha büyük bir banka ile birleşmesi emredilmiş, ancak banka birleşmeyi gerçekleştirememişti. - İstanbul

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