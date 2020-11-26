ECB tutanakları: Euro bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomik verilerin Euro bölgesindeki ekonomik toparlanmanın ivme yitirmekte olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 pandemisinin "kalıcı etkiler" bırakabileceği uyarısı yaptı.

ECB'nin Perşembe günü açıklanan faiz toplantısı tutanaklarında, istihdamın daha da düşebileceği ve hanehalkları tüketiminin bir süre daha bastırılmış kalmasının beklendiği vurgulandı.

Sürmekte olan belirsizliklerin iş dünyası yatırımları üzerindeki negatif etkilerine de dikkat çekilen ECB tutanaklarında, enflasyonun da önceki beklentilerin altında kaldığı ve bu düzeylerin 2021 büşlarına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.Tutanaklara göre ECB üyeleri, "mevcut koşullarda" herhangi bir "rehavet"in "zararlı" olabileceği ve Yönetim Konseyi'nin "belirli politika eylemlerine kendini önceden hazırlaması" gerektiği konusunda görüş birliğindeydi.