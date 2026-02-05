Ecogreen Enerji: Yenilenebilir Enerjide Stratejik Liderlik

Türkiye'nin enerji dönüşümünde stratejik bir rol üstlenerek çok kaynaklı üretim modeli, entegre yatırımları ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımıyla sekiz ilde faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding; 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santralinden oluşan çeşitlendirilmiş portföyü ile yaklaşık 180 MW kurulu güce ulaşarak yenilenebilir enerji alanında güçlü bir kurumsal yapı oluşturuyor.

Yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretimi ile yaklaşık 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan şirket, aynı zamanda her yıl 810 bin ton karbon salımını engelleyerek çevresel sürdürülebilirliğe somut katkı sağlıyor. Portföyünde Türkiye'nin en büyük üçüncü güneş tarlalarından biri olan Niğde Bor YEKA GES'i de bulunduran Ecogreen Enerji, ölçek ve verimlilik odaklı yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

"Türkiye'nin enerji arz güvenliğine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, şirketin konumunu şu sözlerle değerlendiriyor; "Yenilenebilir enerji alanında çeşitliliği stratejik bir güç olarak görüyoruz. Farklı kaynakları aynı vizyon altında birleştirerek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Ecogreen Enerji Holding'in iş modeli, enerji üretiminin ötesine geçerek döngüsel ekonomi yaklaşımını merkeze alıyor. Biyogaz ve biyokütle santrallerinde her yıl 400 bin ton organik atık enerjiye dönüştürülürken, süreç sonunda elde edilen kompost; şirket bünyesindeki Ecofer Gübre tesisinde yüksek katma değerli organomineral gübreye dönüştürülerek yeniden tarıma kazandırılıyor. Yıllık 90 bin ton üretim kapasitesine sahip bu tesis, enerji ile tarım arasında sürdürülebilir bir bağ kuruyor.

Bu bütüncül yaklaşımı değerlendiren Osman Uğurlu şu ifadeleri kullanıyor; "Biz enerjiyi yalnızca üretilecek bir kaynak olarak değil çevreyle, tarımla ve gelecekle kurulan stratejik bir bağ olarak görüyoruz. Atığı yeniden değer oluşturan bir girdiye dönüştüren entegre modelimizle; doğayı koruyan, tarımı güçlendiren ve ekonomik sürdürülebilirliği kalıcı hale getiren bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu yaklaşım, bugün olduğu kadar yarının Türkiye'si için de güçlü ve sorumlu bir enerji vizyonunu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne kalıcı katkılar sunmayı temel alan yatırımlarına da kararlılıkla devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda, güneş enerjisi alanındaki lider konumunu YEKA GES-2025 Yarışmaları kapsamında hayata geçireceği 50 MWe kapasiteli Bolu GES Projesi ile daha da güçlendiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen proje, şirketin yenilenebilir enerjide öncü rol üstlenme ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sağlama hedefini yansıtıyor. Bolu GES, düşük karbonlu üretimi artırmaya yönelik stratejik bir adım olmasının yanı sıra, Ecogreen Enerji'nin çevresel etkiyi merkeze alan, sürdürülebilir ve kalıcı enerji altyapıları kurma vizyonunun önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Rüzgar enerjisi alanındaki yatırımlar da şirketin büyüme stratejisinde kritik bir rol oynuyor. Şu anda geliştirilmekte olan 100 MWe kapasiteli Elektrik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projesi, modern elektrik depolama teknolojileriyle entegre edilerek rüzgar enerjisinin verimliliğini artıracak ve Türkiye'nin temiz enerji üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak. Bununla birlikte şirket Güneş Enerji Santrali, Depolamalı Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali ve Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali gibi farklı yenilenebilir enerji projelerini geliştirme veya yeni satın almalar yoluyla portföyünü genişletmeyi hedefleyerek sürdürülebilir enerji alanındaki varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Ecogreen Enerji Holding, bu kapsamlı yatırım stratejisiyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne uzun vadeli katkılar sunarken, çevresel etkileri minimize eden ve geleceğe kalıcı değer bırakan enerji altyapıları kurma vizyonunu da kararlılıkla hayata geçiriyor. - DENİZLİ