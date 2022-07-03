ECOWAS liderleri, Mali, Gine ve Burkina Faso'ya yönelik yaptırımlara ilişkin toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, darbelerin yaşandığı Mali, Gine ve Burkina Faso'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmek için yeniden bir araya geldi.

ECOWAS liderleri, istikrarsız bölgelerinde askeri olarak yönetilen Mali, Gine ve Burkina Faso'ya uyguladıkları yaptırımları gözden geçirmek için Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen ECOWAS Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede, Batı Afrikalı liderlerin olası yaptırımlar da dahil olmak üzere 3 ülkede sivil yönetimi yeniden tesis etmek için zaman çizelgeleri ve diğer garantileri belirleme çabalarını değerlendirmeleri bekleniyor.

ECOWAS, daha önce 4 Haziran'da Gana'nın başkenti Akra'da Mali, Gine ve Burkina Faso'da "darbeler" gündemiyle toplanmış ama örgüt içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle bir karar alınamamıştı.

Mali'de Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de, Gine'de Eylül 2021'de ve ocak ayında Burkina Faso'da darbe gerçekleşmişti. ECOWAS'ın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul etmişti.