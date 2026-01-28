Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ı 3-0 Geçti - Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ı 3-0 Geçti

28.01.2026 22:52
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 5. maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac'ı 25-15, 25-16 ve 25-17'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Hala Sportova Lajkovac

Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Maciej Twardowski (Polonya)

Zeleznicar Lajkovac: Racheva, Filipovic, Savic, Sakradzija, Koprivica, Jonjev, Pakic (L), Korolija, Stanojevic, Zivanovic

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Maglio, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek

Setler: 15-25, 16-25, 17-25

Süre: 65 dakika (21, 21, 23) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sırbistan, Spor

