Eczacıbaşı Dynavit Zeren Spor'u 3-0 Geçti

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Nicoletti, Meliha Diken)
Zeren Spor: Malinov, Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Mihajlovic, Janset Erkul, Ceren Önal, Eylül Karadaş)
Setler: 25-22, 25-19, 25-19
Süre: 87 dakika (29, 27, 31)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-0 yendi.
