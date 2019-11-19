Son Dakika Haberleri: Eczanelere dahi borçlanan engelli vatandaş yardım bekliyor
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Eczanelere dahi borçlanan engelli vatandaş yardım bekliyor

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde şeker hastalığından dolayı bir bacağı kesilen ve böbrek yetmezliği de baş gösteren 49 yaşındaki adam, ilaçlarını almak için eczanelere dahi borç yaptığını kaydederek, zor durumda olduğunu söyleyip, yardım istedi.

Eczanelere dahi borçlanan engelli vatandaş yardım bekliyor, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde şeker hastalığından dolayı bir bacağı kesilen ve böbrek yetmezliği de baş gösteren 49 yaşındaki adam, ilaçlarını almak için eczanelere dahi borç yaptığını kaydederek, zor durumda olduğunu söyleyip, yardım istedi.


Buldan Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sedat Başcivaroğlu (49) hayırseverlerden yardım bekliyor. Böbrek hastalığından dolayı tedavi görmek için sürekli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) gitmek zorunda olduğunu ve bu yüzden eline geçen 3 ayda bir verilen yaklaşık bin 500 TL tutarındaki engelli aylığının çoğunu yol parası ve ilaç almakta kullandığını belirten Başcivaroğlu, "Böbrek ve doğuştan şeker hastasıyım. Sol ayağım dizimin altından kesildi. Sağ ayağımdan bir parmağım daha kesildi. Elime geçen engelli aylığımla kiramı bile ödeyemiyorum. Sürekli insülin kullanmak zorundayım. Evimde eski eşyalarımı bile ev sahibim verdi. Yıllardır bir ayakkabı alamadım. Eşim de akciğer hastası, üzüntüsünden şeker hastası oldu, o da çalışamıyor. Yarı aç yarı tok yaşıyoruz, bazı akşamlar karı koca aç yatıyoruz. Bakkala, eczanelere, tüpçülere borçlarım çoğaldı. Mutfakta ocağım bozuldu yaptıramadım, piknik tüpüyle yemek yapmaya çalışıyoruz. Kış geldi bırakın kömürü, bir sobam bile yok. Hayırseverlerden bize yardım elini uzatmalarını bekliyorum. Maddi, manevi her yardıma ihtiyacım var" dedi. - DENİZLİ

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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