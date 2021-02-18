Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti - Son Dakika

Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti

18.02.2021 23:56

Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece, rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı tatlı bir sitemle ifşa etti. Sosyal medyasından Şahinkaya'nın yemek yediği anları paylaşan Ece, "Sürekli yiyor hep zayıf" dedi.

Pazartesi akşamlarının izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncuları, akşam yemeğinde bir araya geldi.

"SÜREKLİ YİYOR HEP ZAYIF"

Fox TV'nin entrika bombası yapımında Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı ifşaladığı bir yemek videosu paylaştı. Paylaşımında ünlü oyuncunun iştahlı bir şekilde yemek yediği anlara yer veren Ece, gönderisine "Sürekli yiyor hep zayıf..." notunu ekledi.

KİLOLARIYLA BAŞI DETTE

Arkadaşına tatlı bir sitem ettiği paylaşımı sonrası tebessüm ettiren Eda Ece, kilolarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl Bodrum tatilinde ortaya çıkan görüntüleri sonrası eleştirildiği haberlere esprili bir dille video paylaşımda bulunmuştu. Ece, yemek yediği anlarını paylaştığı videosunda, "Yemeğe geldik. Yarın magazinci arkadaşları sahile bekliyorum. Bunlar da zeytinyağlı ama olmaz." demişti.

Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti
Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti

Nilperi Şahinkaya, Eda Ece, Medya, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti - Son Dakika Magazin


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