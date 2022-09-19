TRT 2'de yeni yayın dönemi bugün başladı - Son Dakika
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TRT 2'de yeni yayın dönemi bugün başladı

19.09.2022 20:36
TRT 2'de yeni yayın dönemi bugün başladı

Edebiyattan tarihe, düşünceden mimarlığa, sinemadan iletişime yeni yapımlarla izleyicilerle buluşan kültür sanat kanalı TRT 2'nin yeni yayın dönemi bugün başladı.

Edebiyattan tarihe, düşünceden mimarlığa, sinemadan iletişime yeni yapımlarla izleyicilerle buluşan kültür sanat kanalı TRT 2'nin yeni yayın dönemi bugün başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yayın hayatına 22 Şubat 2019'da "yeniden merhaba" diyen TRT 2, yeni sezonda mevcut yapımlarının yanı sıra izleyicilere 11 yeni program sunacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları İstanbul'un sokaklarında söyleşiye çağıran "İstanbul'da Bir Gün", romanlarda kurulmuş unutulmaz sofraları yeniden canlandıran ve konuklarla roman üzerine sohbetler yapılan "Edebi Sofralar" ve Türkçenin zenginliğini, canlılığını anlatan "Mecaz" programları yeni sezonda edebiyatseverlere buluşacak.

Sinema ve iletişim bilimine dair içerikler TRT 2'de

Türk sinemasına emek vermiş yapımcı, yönetmen ve senaristlerin kendi sinema öykülerini anlattıkları "Yerli Sinema" programıyla televizyonculuğun ve yapım endüstrisinin temel kavramlarını anlatan "Klaket" programı, sektöre dair değerli bilgiler verecek.

İletişim biliminin temel kavramlarını ve gündelik hayatın içindeki iletişimi anlatan "İletişim" programı ise bu disiplinin temel kavramlarına açıklık getirecek.

"İletişim Arkeolojisi" programında ise uzman akademisyenler Türk basın tarihini anlatacak.

Sanata dokunan içerikler

Mimar Sinan'ın sanatını ve eserlerini anlatan "Koca Sinan" programı izleyicileri mimarlık tarihinde bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Tarihi değeri olan obje, eser ve enstrümanları koruyan, kurtaran ve geleceğe taşıyan restoratörleri, ustaları yakından tanıtacak "Özün Yolculuğu" programı, tarih ve güncel arasında bağlar kurdurmayı amaçlıyor.

"Hayat ve Hakikat" programı da Batı'nın düşünce tarihini ve ürettiği kavramsal çerçeveleri sorgulayacak.

Geçen sezondan beri Türk müziğine hem akademik birikim hem icra örnekleri açısından geniş bir alan açan TRT 2, yeni sezonda da Türk müziğine dair yeni yapımları ekrana getirecek.

"İstanbul'un Müziği" programında, İstanbul merkezli müzik birikimi, bugüne has icra pratikleri ve teknikleri müzik yapma anlayışı içerisinde sunulacak.

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Kaynak: AA

İstanbul, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT 2'de yeni yayın dönemi bugün başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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