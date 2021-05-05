Edenred Türkiye'den çalışanlarına bayram hediyesi düşünen şirketler için öneriler - Son Dakika

Edenred Türkiye'den çalışanlarına bayram hediyesi düşünen şirketler için öneriler

05.05.2021 10:39
Edenred Türkiye'den çalışanlarına bayram hediyesi düşünen şirketler için öneriler, System.String[]

Edenred Türkiye'nin kurumlara özel geliştirdiği hediye kartı seçenekleri, sunduğu indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sayesinde hem şirketlere hem de çalışanlara avantaj sağlıyor.

Edenred Türkiye'nin kurumlara özel geliştirdiği hediye kartı seçenekleri, sunduğu indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sayesinde hem şirketlere hem de çalışanlara avantaj sağlıyor.

Edenred Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda çalışanlarını ödüllendirmek isteyen kurum ve kuruluşlar için çözümler sunuyor.

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile hem çalışanları hem de şirketleri mutlu ediyor. Ticket Compliments hediye çekleri ve kartları, şirketlere tasarruf ve operasyonel kolaylık, çalışanlara ise yüksek motivasyon sağlıyor.

Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı ve Money Pro Kart ile çalışanlarının bayram alışverişine destek vermek isteyen şirketlere üç ayrı kart seçeneği sunan Edenred Türkiye, işletmeleri Ramazan Bayramı döneminde hem koli satın alma, içeriğini oluşturma, taşıma, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklerden hem de bu süreçlerin maliyetlerinden kurtarıyor.

Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ve Money Pro Kart satın alma ve bakiye yükleme işlemleri de Ticket Online platformu üzerinden 7 gün 24 saat kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ticket Market Kartı, Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı binlerce üye markette ihtiyaç ve tercihlerine göre alışveriş yapma imkanı sunuyor. QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunan kart, dijital olarak da tercih edilebiliyor.

CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı, Türkiye'deki 600'den fazla CarrefourSA'da, online markette veya mobil uygulamada kullanabiliyor.

Money Pro Kart ile çalışanlar bayram alışverişlerini ister Migros, MigrosJet, 5M Migros ve Macrocenter'lardan ister online olarak Migros Sanal Market'ten yapabiliyor. Money Pro Kart, Money Kart'ın tüm özelliklerini taşıyarak Money puan da kazandırıyor.

Bayram hediyesi için Ticket Compliments önerisi

Edenred Türkiye'nin kurumsal hediye çözümleriyle şirketler, özel indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile kazançlı çıkarken çalışanlarsa hediyeleriyle bayrama çok daha mutlu giriyor.

Şirket, Ticket Compliments Fashion ve Ticket Compliments Universal Hediye Çekleri ile çalışanların farklı sektörlerde onlarca seçkin markanın binlerce noktasında kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre alışveriş yapabilmelerine imkan tanıyor.

Teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere hem sayısız seçenek hem de operasyonel kolaylık sunuluyor.

Kurumsal bayram hediyelerini Ticket Compliments kapsamındaki hediye çekleri ve kartları ile yapan şirketler çalışanlarına giyimden kozmetiğe, küçük ev aletlerinden elektroniğe, gıda alışverişinden erzak desteğine kadar onlarca seçkin markanın binlerce noktasında kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkanı veriyor.

CarrefourSA, Türkiye, Market, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edenred Türkiye'den çalışanlarına bayram hediyesi düşünen şirketler için öneriler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler

Son Dakika Haberleri
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
10:16 Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
10:07 Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak
09:57 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
09:45 Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak
09:35 ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!
Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!         
10:44
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
Tam kapanmadan sonra, kademeli rahatlama geliyor Tam kapanmadan sonra, kademeli rahatlama geliyor         
10:28
Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu         
10:17
Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak         
10:07
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!         
09:56
Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi         
09:32
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu         
23:19
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 10:49:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edenred Türkiye'den çalışanlarına bayram hediyesi düşünen şirketler için öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement