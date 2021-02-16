ATV ekranlarından izleyici ile buluşan EDHO, ünlü oyuncular Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin'i kadrosuna transfer etti. Diziye yeni soluk getirecek olan Kurtaran ve Engin, kontrgerillayı yöneten, Amerika'nın emrindeki iki karaktere hayat verecek.
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16.02.2021 21:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti - Son Dakika