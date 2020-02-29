Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday - Son Dakika
Son Dakika Spor Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday - Son Dakika Spor

Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

6 saat önce

İstanbul Başakşehir'in Bosnalı oyuncusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday olan futbolcular arasında yer aldı.

Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday, System.String[]

İstanbul Başakşehir'in Bosnalı oyuncusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday olan futbolcular arasında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 3-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında sahasında Sporting CP'yi 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran ve Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen İstanbul Başakşehir'de Edin Visca, haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Mücadelede 2 gol atan Visca, hem maçı uzatmaya götüren golü kaydetti, hem de uzatmada penaltıdan bir gol daha bularak takımına turu getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday diğer oyuncular ise, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Kai Havertz ve Espanyol'un Arjantinli forvet oyuncusu Jonathan Calleri oldu.


Başakşehir, Edin Visca, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı
Düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]