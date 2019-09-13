Edirne Adliyesi'nin "sanat ve tarih köşesi" açıldı

Edirne Adliyesi'nin "sanat ve tarih köşesi" törenle açıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, başsavcılık koridorunda oluşturulan köşenin açılışında yaptığı konuşmada, tarih şehri Edirne'nin adalet tarihinde de çok farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Adalet tarihini güzel bir mekanda sergilemek adına köşeyle başlangıç yaptıklarını belirten Karabacak, şöyle devam etti:

"Materyal olarak henüz araştırıyoruz, ufak tefek sergileme boyutuna geldik. İleride hep birlikte sizlerin de katkılarıyla bu alanı daha zengin bir hale getireceğiz. Ulu Önder Atatürk, 'Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur' diyor. Nasıl ki kökümüz olmadan geleceğimiz olmaz, adalete ilişkin geçmişimizi, Edirnemizi, adalet tarihimizi bilmeden de insana temas eden adalet olgusunu geleceğe taşımak da o kadar zor ve güç olacaktır."

Edirne Adliyesi ve adalet tarihine ilişkin arşiv taramalarında ilginç bilgilere ulaştıklarını belirterek Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi adalet sisteminin Edirne'deki ilklerinden örnekler veren Karabacak, "Osmanlı ve modern hukukla beraber köklü bir geçmişe sahibiz. Bu tarihi burada görerek, insana temas eden adalet anlayışıyla inşallah gelecekte de güzel kararlara, Edirnemize, ülkemize tüm insanlık alemine katkıda bulunuruz." ifadelerini kullandı.

Karabacak, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, plaket verdi.



Edirne Adliyesi Sanat ve Tarih Köşesi'nde, Muradiye Camisi'nin çinilerinden esinlenerek yapılan farklı teknikler kullanılan eserler yer alıyor.

Köşede, ayrıca geçmiş dönemlerde adliyede kullanılan yazı gereçleri ile adliye tarihine ait bilgi ve fotoğraflar bulunuyor.